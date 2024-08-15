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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Türközü Mahallesi 342. Cadde'de Samet A. adlı bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Samet A., ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı plakasız bir araçtan gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.