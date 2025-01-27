Başkent'te sis etkili oldu
ANKARA - Ankara'da gece etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini devam ettirdi.
Ankara'da gece boyunca sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis özellikle kentin yüksek semtleri Keçiören ve Dikmen'de yoğun bir şekilde kendini gösterdi. Kocatepe'de Camii de sisin içinde adeta kayboldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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