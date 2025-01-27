Ankara'da Sis Sebebiyle İki Kaza

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Süper Lig\'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Başkent'te sis aynı yerde 2 ayrı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

ANKARA - Ankara Ayaş yolunda sisten kaynaklı 2 ayrı kaza oldu. Kazalarda bir araç şarampole uçarken 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kazalar akşam saatlerinde Ankara Ayaş yolu Yenikent mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken araç sürücüsü yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar araç içerisinde bulunan şoförü bulunduğu yerden çıkararak olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Öte yandan sis nedeniyle aynı bölgede 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza oldu. Kazada kimse yaralanmazken polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.