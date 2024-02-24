Ankara'da sobadan sızan gaz nedeniyle dede ve torunu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da sobadan sızan gaz nedeniyle dede ve torunu hayatını kaybetti

Ankara\'da sobadan sızan gaz nedeniyle dede ve torunu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara'ya taşınan dede ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, dede ve torunu hareketsiz halde bulundu. Otopsinin ardından cenazeler Malatya'ya gönderildi.

24.02.2024 16:57
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Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin ardından Ankara'ya taşınan dede ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sıza gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile 2 yaşındaki torunu H.Y.'den haber alamayan akrabalar, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

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DEDE VE TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinleri girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar dede ve torununu hareketsiz halde bulurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dede ve torununun hayatını kaybettikleri belirlendi.

Otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiğini öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sobadan sızan gaz nedeniyle dede ve torunu hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cem akçay: Dede torun birliktemi yasiyorladi? 0 0 Yanıtla

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