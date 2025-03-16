Ankara'da Sokak Köpekleri Kavga Etti

Ankara'da sokak köpeklerinin kavgasını bir vatandaş güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da gece saatlerinde sokak köpekleri birbirine saldırdı. Bir köpeği ısırmaya başlayan köpeklerini o sırada bir vatandaş güçlükle ayırdı. Köpeklerin kavgası telefon kamerasına yansırken vatandaş, köpeklerin artık birbirini yediğini ve sokak köpekleri nedeniyle tehlikede olduklarını belirtti. - ANKARA