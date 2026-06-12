Ankara'da Sopalı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Sopalı Kavga

Ankara\'da Sopalı Kavga
12.06.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya'da iki berber dükkanı çalışanları arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'da iki berber dükkanı çalışanları arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki kuaför dükkanı çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişilerin birbirine bağırdığı, küfürler ettiği, sopayla saldırdıkları anlar ve üzerlerine sandalye attıkları görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışanlar hakkında işlem başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Çankaya, Kuaför, Ankara, Polis, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Sopalı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

15:40
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika Dünya Kupası’nda bir ilk
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:54:07. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Sopalı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.