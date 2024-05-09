Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli çanta endişeye sebep oldu. Fünye ile patlatılan çantadan elektronik eşya çıktı.
Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi Acıgöl Sokak'ta yol kenarında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha ekiplerince şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Müdahale edilen çantanın içerisinden elektronik eşya çıktı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden Elektronik Eşya Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?