Ankara'daki Suriyeli vatandaşların coşkusu böyle görüntülendi
ANKARA - Suriye'de Esad rejiminin son bulmasının ardından çoğunlukla Suriyeli vatandaşların ikamet ettiği Örnek mahallesindeki kutlamalar havadan görüntülendi.
Muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından birçok yerde kutlama yapılmaya başlandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp sevinç gösterisinde bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Suriyeli Kutlamalar Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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