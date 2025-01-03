Ankara'da Takla Atan Araç Sürücüsü Kurtuldu

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Kaza yapmamak için manevra yapan araç sürücüsü takla atarak durabildi

ANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen servis aracına çarpmamak için mavera yapan otomobil sürücüsü takla atarak durabildi.

Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 BES 663 plakalı Opel Astra model otomobilin sürücüsü kırımızı ışıkta geçtiği iddia edilen servis aracına çarpmamak için manevra yaptı. Ani dönüşün etkisiyle kontrolden çıkan araç savrularak bir direğe çarpmasının ardından takla atarak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazadan hafif sıyırıklarla kurtulan sürücünün ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında bir süre duraklama yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.