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Ankara'da Taksilere Saldırı

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Ankara'nın Ulus semtinde bir grup, taksileri durdurup şoförlere saldırdı; polis müdahale etti.

10.02.2025 16:04
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Ankara'da taksileri durdurup şoförlere saldırdılar

ANKARA - Ankara'nın Ulus semtinde hareket halindeki taksileri durduran bir grup, şoförlere saldırdılar. Saldırgan kişiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi hareket eden bir grup vatandaş, ilk önce bir taksiyi durdurdu. Burada münakaşaya girişen saldırganlar, taksi şoförünü darp etti. Ardından bir başka taksiyi durduran saldırganlar, şoförü darp etti. Olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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