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Ankara'da tartıştığı gelinini silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da tartıştığı gelinini silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Satılmış Demir adlı şahıs, tartıştığı gelinini tabancayla vurarak öldürmüştür. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Ankara\'da tartıştığı gelinini silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı
29.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:52
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Ankara'da tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Satılmış Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde Satılmış Demir ile gelini Derya Demir bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmış ve Satılmış Demir gelinini tabancayla vurarak öldürmüştü. Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği öğrenilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı gelinini silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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