Ankara'da Telefon Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Telefon Hırsızı Tutuklandı

21.07.2026 01:09
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Açık araçlardan telefon çalan şüpheli S.Ö. tutuklandı, 3 telefon ele geçirildi.

Ankara'da camları ve kapıları açık otomobillerden telefon çalan bir şüpheli tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında üç ayrı otomobilden telefonların çalındığı hırsızlık olayı aydınlatıldı. İş yerlerine malzeme bırakan ve mağdurların araçlarının kapısını veya camını açık bırakmasını fırsat bilen bir şüpheli, 3 ayrı araçtan telefon çaldı. Olayları gerçekleştiren şüphelinin S.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Düzenli olarak şehir değiştirdiği belirlenen şüphelinin İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde kaldığı tespit edildi. Polis ekiplerince çalışması sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinden 3 adet telefon çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Telefon Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika

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