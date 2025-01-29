Ankara'da Tır Tamircisine Silahlı Saldırı

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Ankara'da 2 yıl önce yaptırdığı tırı tekrar arızalanınca gittiği tamirciyi çıkan tartışmada silahla bacağından vuran şahıs yakalandı.

Olay, geçteğimiz pazartesi günü Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı Mehmet Ali Bey Parkı önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, 2 yıl önce 06 DKZ 734 plakalı tırını tamir ettiren şoför E.A., aracının arızanlaması üzerine aynı tamirciye gitmişti. Tır şoförü E.A., tamirle ilgili çıkan anlaşmazlık nedeniyle tabanca ile tamirci U.Ç'yi yaralamıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.A., bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA