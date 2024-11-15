Ankara'da Tır Tavuk Dükkanına Girdi - Son Dakika
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Ankara'da Tır Tavuk Dükkanına Girdi

Yağmur sonrası kaygan yolda duramayan tır, tavuk dükkanına girdi. Şans eseri kimse yoktu.

15.11.2024 16:01
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Ankara'da yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan tır, cadde üzerindeki bir tavuk dükkanına girdi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan tır, önüne Hyundai Accent marka aracı da katarak tavuk dükkanına girdi. Kazada dükkanın içerisinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, tır şoförü gözaltına alındı.

Kazaya tanık olan bir işletmeci, "Telefonla konuşurken üzerime doğru geldiğini gördüm. Tır kaydı, tavukçunun önünde araba vardı, ona çarpıp döndü. Yoksa direkt bizim dükkana giriyordu" dedi.

Görgü tanığı bir başka vatandaş ise, "Burada oturuyordum. Beyaz araç park halindeydi. Tır aniden frene bastı. Kaydı, arabaya geldi vurdu. Eğer araç burada olmasa direkt bu dükkanın içerisine giriyordu" diye konuştu.

Polis ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tır Tavuk Dükkanına Girdi - Son Dakika

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