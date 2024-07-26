Ankara'da Tırdan Fırlayan Lastiğin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Tırdan Fırlayan Lastiğin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, tırdan fırlayan lastik bir genç kıza çarptı ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza anına ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

26.07.2024 13:17
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Ankara'da tırdan fırlayan lastiğin çarptığı 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Genç kızın kazadan önce marketten alışveriş yaptığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki tırın fırlayan lastiği köprüden düşerek savrulmaya başladı. Kopan lastik, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan'a, ardından da bir servis minibüsüne çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Erarslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı. Vefat eden Erarslan'ın kazadan dakikalar önce bir marketten alışveriş yaptığı anlar kameraya yansıdı.

"İç organları hasar görmüştü"

Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Sait Özyürek, "Büyük bir gürültü duydum. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak istedim. Bir tırın, tekerleğinin koptuğunu ve savrularak bir kıza ve arabaya çarptığını öğrendim. Yerde yatan kızın cesedini gördüm. Yerler kan içerisindeydi. İç organları hasar görmüştü. Bir süre sonra kızın ailesi geldi. Feryat etler. Vefat eden kız marketten ekmek almış ve eve dönüyormuş. Aldığı ekmeler yerdeydi. Çok üzgünüz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alışveriş, Elmadağ, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tırdan Fırlayan Lastiğin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Tırdan Fırlayan Lastiğin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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