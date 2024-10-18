Ankara\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Ankara'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı'nın Şeyhahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 inşaat işçisinin bulunduğu hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye nakledilirken, hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ANKARA