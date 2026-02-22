Ankara'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.'nın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki E.G. isimli kız çocuğuna çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Y.A. isimli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA