Ankara'da trafik kazası: Sürücü sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Ankara'da trafik kazası: Sürücü sıkıştı

Ankara\'da trafik kazası: Sürücü sıkıştı
15.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çankaya ilçesinde Ankara Tren Garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan 06 BH 1084 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü E.K. (22), otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Trafik, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kazası: Sürücü sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 14:57:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da trafik kazası: Sürücü sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.