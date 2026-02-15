Ankara\'da trafik kazası: Sürücü sıkıştı

Ankara'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çankaya ilçesinde Ankara Tren Garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan 06 BH 1084 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü E.K. (22), otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA