Ankara’da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara’da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara’da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Karacaören Kavşağı TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında bir aracın durdurulmasının ardından aracın arka kapısından dışarı çıkan bir şahıs, polis memuruna iki el ateş etti. Olayın sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Durdurulan araçtaki 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanırken, polis memuru Ahmet Türkoğlu'yu şehit eden şahıs kafasına tabancayla bir el atış yaparak intihar girişiminde bulundu. Şahsın ağır yaralı olarak Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Pursaklar Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23.25 gibi Karacaören'den TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde üç kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı ve saldırı yapan failde olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ahmet TürkoğluPursaklarGüvenlik3. SayfaAnkaraPolisSon Dakika

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama... Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı
01:19
Ankara’da uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu
Ankara'da uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 02:19:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara’da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei