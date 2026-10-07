Ankara’da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Karacaören Kavşağı TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında bir aracın durdurulmasının ardından aracın arka kapısından dışarı çıkan bir şahıs, polis memuruna iki el ateş etti. Olayın sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Durdurulan araçtaki 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanırken, polis memuru Ahmet Türkoğlu'yu şehit eden şahıs kafasına tabancayla bir el atış yaparak intihar girişiminde bulundu. Şahsın ağır yaralı olarak Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Pursaklar Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23.25 gibi Karacaören'den TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde üç kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı ve saldırı yapan failde olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.