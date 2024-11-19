Ankara\'da Uyuşturucu Etkisiyle Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'da kanında uyuşturucu tespit edilen 06 CBL 992 plakalı sürücü H.E.K., virajı alamayıp kaldırıma çıkarak 64 yaşındaki Saniye Karyağdı'ya çarptı. Karyağdı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şapka Devrimi Caddesi'nde 09.07.2024 tarihinde saat 17.58'de meydana geldi. Toyota Corolla model 06 CBL 992 plakalı otomobili kullanan sürücü H.E.K., virajı alamayarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen Saniye Karyağdı'nın üzerine çıkan otomobil, beton bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü H.E.K., kazanın ardından arabanın içerisinden saniyeler içerisinde yara almadan kendi başına çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İç kanama geçirdiği tespit edilen Saniye Karyağdı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü H.E.K. ise alkol ve uyuşturucu tespiti yapılması için hastaneye sevk edildi. H.E.K.'nin kanında sentetik uyuşturucu madde tespit edildi. Testlerin ardından adliyeye sevk edilen H.E.K., buradan cezaevine gönderildi.

14 Kasım 2024 tarihinde ise yaşanan olayın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, H.E.K.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

"Kaldırımda yürüyen kadının arkasından direkt vurarak eziyor"

Hayatını Kaybeden Saniye Karyağdı'nın ailesi ise sanığın tutuksuz yargılanmasına isyan etti. Maktulün oğlu Görkem Karyağdı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 17.30 ila 18.00 sularında annem markete gidiyor. Arkamda gördüğünüz kaldırımda markete giderken, Adli Tıp'ta da onaylandı, kıl ve kan testinde uyuşturucu madde bulunan kişi, hiç frene basmadan kaldırımda yürüyen kadının arkasından direkt vurarak eziyor ve ağır şekilde (anne) yaralanıyor. (Anne) Hastaneye gidiyor ve iç kanama başlıyor. Orada da hayatı son buluyor" ifadelerini kullandı.

"Elini ve kolunu sallayarak geziyor"

Karyağdı, "H.E.K. gözaltına alınıyor. Gözaltı sürecinde tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Bu davada kendi itiraf etti. Daha önceden uyuşturucudan sabıkası olduğunu da hakimlerde biliyor. Kendi ve avukatı da itiraf etti ama hakim ve savcı bu kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuksuz olarak dışarıda başıboş elini ve kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.

"Adalet istiyoruz"

Tek istediklerinin adalet olduğunu vurgulayan Karyağdı, "Daha geçenlerde bir polis memurumuzun canını aldılar. Aynı olay bizim başımıza geldi. Biz adalet istiyoruz. Adalet dışında başka bir şey istemiyoruz. Bu olay başımıza gelmeden önce bu haberleri duyuyorduk. İnsanın başına gelmeyince anlaşılmıyor" ifadesini kullandı.

"Kan ve kıl testinde uyuşturucu madde çıktı"

Ailenin Avukatı Melek Dilara Yurtoğlu ise, "Dosyamızda bilirkişi raporu var. Sürücünün tamamen kusurlu olduğuna dair. Kan ve kıl testinde uyuşturucu madde çıktı. Sanık ilk celsede tahliye edildi. Tutuksuz yargılanması kararı verildi. Bizim bütün itirazlarımıza rağmen savcı da bu yönde mütalaa verdi. Biz sanığın tutuklanmasını istiyoruz başka canların yanmaması adına" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu madde almış bir şahsın trafiğe çıkması kasıttır"

Trafik cezalarının Türkiye'de kasta sokulmadığını aktaran Yurtoğlu, "Biz kasta sokulması için bütün savunmalarımızı yaptık. Taksirle yargılanıyor ve şu an da iddianame de böyle düzenlendi. Uyuşturucu madde almış bir şahsın trafiğe çıkması kasıttır. Bilerek ve isteyerek yapılmış bir suçtur. Hiç fren izi yok. Kavşakta dümdüz ilerlerken maktule çarpıyor. Ağır cezada yargılanması gerekiyor" dedi. - ANKARA