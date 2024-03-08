Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Başkentte bir araba ve evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silaha el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen NARKOGÜÇ operasyonları çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, iki şahsın İstanbul'dan Ankara'ya araçla uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde durdurulan araç içinde 2 şahıs yakalanırken narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda ve şahısların ikamet ettikleri adreste yapılan aramalar sonucunda, 19 bin 920 adet Ecstacy, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 adet captagon hap, 71 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 142 adet fişek, 1 adet para sayma makinesi, 51 bin 499 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA