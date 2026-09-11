Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 5 şüphelinin testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 5 şüphelinin testi pozitif çıktı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin ATK incelemelerinde 5 kişinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Raporlarda şüphelilerin örneklerinde kokain, esrar ve amfetamin gibi maddelere rastlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) incelemelerinde 5 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

ATK raporuna göre, S.K.'nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), E.E.'nin kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitleri, E.A.Y.'nin kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

E.Y.'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç/kıl örneğinde ise THC tespit edilirken, K.Ç.'nin kan ve idrar örneklerinde amfetamin ve metamfetamin bulundu.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 5 şüphelinin testi pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 5 şüphelinin testi pozitif çıktı - Son Dakika
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