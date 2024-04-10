Ankara'da yağma olayına karışan şahıs tutuklandı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mamak'ta E.Ş. ve beraberindeki 3 kişinin, bir şarküteri dükkanını cebir ve şiddet yoluyla kendi üzerlerine almak için iş yeri sahibini ölümle tehdit ettiğini belirledi. Ekipler şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı ve şahısların aynı araç içerisinde İzmir'den Ankara istikametine hareket ettiklerini tespit etti.
Emniyet güçleri şüphelilerin bulunduğu aracı Ankara girişinde durdurarak E.Ş., B.K. ve D.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait toplam değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası olan 3 adet çek ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, B.K ve D.M isimli şahıslar 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
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