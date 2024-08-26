Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ankara\'da Yenimahalle Toptancı Hali\'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Katil zanlısı Fırat K. yakalanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

26.08.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Katil zanlısı Fırat K. yakalanırken, silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.39'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre halde çalışan iki akraba grubu arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda Fırat K. üzerinde bulundurduğu tabanca ile diğer gruba ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği G.K., F.M.K., Ö.K. ve A.K. yaralanırken, Ömer Koçyiğit ve Gürkan Koçyiğit hayatını kaybetti. Katil zanlısı Fırat K. yakalanırken, yaşanan silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, ankara, Kavga, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement