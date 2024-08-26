Ankara\'da Yenimahalle Toptancı Hali\'nde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Ankara'da, Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Katil zanlısı Fırat K. yakalanırken, silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.39'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre halde çalışan iki akraba grubu arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda Fırat K. üzerinde bulundurduğu tabanca ile diğer gruba ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği G.K., F.M.K., Ö.K. ve A.K. yaralanırken, Ömer Koçyiğit ve Gürkan Koçyiğit hayatını kaybetti. Katil zanlısı Fırat K. yakalanırken, yaşanan silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA