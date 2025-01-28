Ankara'da Yoğun Sis Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Yoğun Sis Kazalara Neden Oldu

Ankara'da etkili olan yoğun sis, trafikte kazalara yol açarak sürücüleri zor durumda bıraktı.

28.01.2025 22:13
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Ankara'da sis kazaları da beraberinde getirdi

ANKARA - Başkentte etkili olan yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi.

Ankara'da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi. Trafikte görüş mesafesini düşüren yoğun sis, ana arterlerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara ekiplere müdahale etti.

Öte yandan Ankara'da bir inşaat vincinin operatörü tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri mest ederken yoğun sisin etkisini gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yoğun Sis Kazalara Neden Oldu - Son Dakika

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