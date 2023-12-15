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Ankara'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpışması: 20 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpışması: 20 yaralı

Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde Hasanoğlan mevkisinde meydana gelen kazada, yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara\'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpışması: 20 yaralı
15.12.2023 - 18:11,
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Ankara'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara- Kırıkkale yolu üzerinde Hasanoğlan mevkisinde, 06 HO 1249 plakalı yolcu midibüs ile 06 DJC 791 otomobil çapıştı. Kazada 20 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elmadağ Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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