Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?