Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı

Geniş Video İzle

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aniden yola çıkan bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

21.07.2024 08:12  Güncelleme: 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir çocuk, bir süre tereddüt ettikten sonra hızla koşmaya başladı. O sırada bir otomobil küçük çocuğa çarparak metrelerce savurdu.

ANİDEN YOLA FIRLADI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 994'üncü Cadde'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, aniden yola fırlayan bir erkek çocuğa çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulan çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Çocuk, yaralı olarak çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yenimahalle, Ankara, Çocuk, Kaza, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gündüz: Aile eğitim vermezse olacağı budur. Sürücünün ne suçu var şimdi burada. Ömür boyu vicdan azabı çekecek 14 2 Yanıtla
  • Vedat Yalın: Başıboş çocuklar anneleri ellerinde tutsa böyle olmaz işte 10 1 Yanıtla

08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
10:35 Kamuda liyakat protestoları ülkeyi yangın yerine çevirdi Ölü sayısı 105’e yükseldi Kamuda liyakat protestoları ülkeyi yangın yerine çevirdi! Ölü sayısı 105'e yükseldi
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
23:12 Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 09:22:43. #1.11#
SON DAKİKA: Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement