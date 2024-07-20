Ankara'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Ankara'da, Bolu istikametine seyir halinde olan iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada bir otomobil de dahil olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.07.2024 10:57
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Ankara'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerine Ankara - Bolu Karayolu, Bolu istikameti Yünlü Yaylası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karşı yönden gelen iki tırın kafaya çarpıştığı kazaya bir otomobil de dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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