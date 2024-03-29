Ankara'daki kuyumcu soygununun tanığı: "Komşu esnafımızın ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar"
ANKARA - Ankara'da silahlı soyguncuların etkisiz hale getirip gasp ettiği kuyumcu olayına tanık olan bir esnaf, "Komşumuzun ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar" dedi.
25 Mart'ta Keçiören'de meydana gelen olayda, kuyumcu M.Y., silahlı ve kar maskeli F.Ö. ve K.Y. tarafından etkisiz hale getirilip gasp edildi. Olayın ardından İstanbul'a kaçan soyguncular ile onlara yardım eden S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi. Öte yandan mağdur kuyumcu M.Y. kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerle konuşmak istemedi.
"Yüzleri kapalıydı"
Olayın tanıklarından Uğur Gönüllü: "Yan taraftaki kuyumcuda gürültü sesleri duydum. İçeriye girdiğimde hırsızları gördüm. Yüzleri kapalıydı. Motosikletle gelmişler. Kuyumcuyu dükkanın arka tarafındaki kısma götürmüşler. Hırsızla karşılaştığımda üzerime yürüdü. 'Dışarı çık' dedi bana. Ben de polisi aradım. Kuyumcuyu feci dövmüşler. Kafası yarılmış. Ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar. Saldırganlar olaydan sonra bozuk motosikleti ittirerek kaçlar. Sonra da yakalanmışlar. Buraya da İstanbul'dan geldiklerini duydum" dedi.
Bir diğer tanıklardan Abdullah Ketir: "Dükkan sahibi içeride tekmiş. Arkadan kafasına vurmuşlar. 5 tane dikiş var. Altınlar kasada olduğu için gümüşleri çalmışlar. Uzun süre eziyet çektirmişler dükkan sahibine. Ellerini bağladıkları için hareket edememiş" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'daki kuyumcu soygununun tanığı: 'Komşu esnafımızın ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlamışlar' - Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?