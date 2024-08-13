Ankara'daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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Ankara'daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Ankara\'daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazada 2 yaralı entübe edilirken, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

13.08.2024 13:42
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Ankara'daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralanan 30 kişiden 2'si entübe edilirken, 7 yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün Ankara'da kaza yapmasının ardından 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kazada yaralanan 2 yaralı entübe edilirken, 7 yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. 17 yaralının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, 2 yaralının tedavisinin ise hastane servisinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Polatlı, 3-sayfa, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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