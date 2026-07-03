Ankara'daki Yangın Davasında Mahkeme Kararı

Ankara'da biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin mevcut haliyle devamına karar verirken, ev hapsinde bulunan sanıklar yönünden uygulanan tedbirin il dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar verdi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi İbrahim Konca, müteahhit Bedri Yaşar, yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman, Fikret Artan, Hüseyin Yaşar, taraf avukatları ile müşteki Mustafa Şahin katıldı. Mahkeme heyeti, dava dosyasına gelen evrakları okudu. Enerjisa'ya yazılan müzekkereye cevap geldiği, ayrıca Valore Sitesi'ne yazılan müzekkereye de yanıt verildiği belirtildi. Sanıklar tarafından sunulan mazeret dilekçeleri de dosyaya eklendi.

Söz alan müşteki Mustafa Şahin, yangında eşi ve oğlunu kaybettiğini hatırlatarak, "Eşimi ve oğlumu kaybedeli bir yıl oldu. Hala yargılamada bir aşama kaydedemedik. Bu yangın gibi benim de yüreğimdeki yangını söndürecek bir karar çıkmadı. Sanıkların ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirine uymadıkları çok belli. Mahkemenin tutuklu yargılama yapması için bu sanıkların daha ne yapması gerekiyor?" diyerek sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık İbrahim Konca, hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Sanık Fikret Artan ise olay sırasında yaklaşık 5,5 aylık site yöneticisi olduğunu belirterek, "Yangın çıktığında 5 buçuk aylık yöneticiydim. Olağanüstü durumlarda kimsenin zarar görmemesi için elimden geleni yaptım. Olay olduktan sonra savcıya gittim. Bütün belgeleri teslim ettim, tüm olayları anlattım. Savcı bana teşekkür etti. Hiç hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık Bedri Yaşar da hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, ev hapsi tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman ise aleyhindeki beyanları kabul etmediğini ifade ederek, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık Hüseyin Yaşar "Diyeceğim yoktur" ifadelerini kullanırken, Kadir Dursun, "İfadelerimi tekrar ederim. Adli kontrol tedbiri kararının kaldırılmasını talep ederim" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mazeret bildiren sanıkların mazeretlerinin kabulüne karar verdi. Heyet, olay yerindeki kaçak akım rölesine ilişkin bilgi ve belgelerin temini amacıyla Başkent Elektrik AŞ'ye müzekkere yazılmasına hükmetti. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin mevcut haliyle devamına karar verirken, ev hapsinde bulunan sanıklar yönünden uygulanan tedbirin il dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar verdi. Duruşma, 16 Ekim'e ertelendi. - ANKARA