Vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Denizde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Denizde cansız bedeni bulundu

Ankara'dan Bartın Amasra ilçesine gezmeye giden Yusuf Ülger, denizde boğularak hayatını kaybetti. Ülger'in cenazesi, dalgıçların yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulunarak kıyıya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 16:53  Güncelleme: 17:41
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Ankara'dan Bartın'ın Amasra ilçesine gezmeye Yusuf Ülger, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Ülger'in cenazesi, dalgıçların yaptığı 5 saat süren arama çalışmalarında bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Küçük Liman olarak bilinen deniz kenarındaki kayalıklarda, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir mont bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen polis ekipleri, montun sahibini aramaya başladı. Monttan çıkan kimlikte şahsın bir üniversitede teknisyen olarak çalıştığı tespit edilirken, 42 yaşındaki Yusuf Ülger olduğu belirlendi.

DENİZİ GİRMİŞ VE BİR DAHA DA ÇIKMAMIŞ

Ülger'in Ankara'dan otobüsle Amasra'ya geldiğini tespit eden ekipler, çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerinde şahsın denize girdiğini ve bir daha çıkmadığını belirledi. Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığın ekipleri, liman içerisinde ve açık denizde detaylı bir arama başlattı. 9 dalgıç, 2 bot ile yaklaşık 5 saat boyunca arama çalışmaları yürütüldü.

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı

KIYIYA 100 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Liman içerisi, kayalık diplerinde detaylı bir arama yürüten dalgıçlar, montun bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede Yusuf Ülgen'in cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar, yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardıkları Ülgen'in cenazesini kıyıya kadar götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede öldüğü belirlenen Ülger'in cenazesi, ceset torbasına konularak 112 ambulansına yüklendi. Ülgen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet hastanesi morguna götürüldü.

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı
Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı
Vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Denizde cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

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