Ankara'dan yola çıktığı belirtilen 46 yaşındaki şahıs Tarsus'ta kanalda ölü bulundu

Ankara'dan yola çıktığı belirtilen 46 yaşındaki şahıs Tarsus'ta kanalda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde kanalda hareketsiz bulunan 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Ankara'dan Hatay'a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen şahısla ilgili olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs kanalda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Hatay'a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Mustafa Ç. (46), Yenice Mahallesi'nde bulunan bir kanalda hareketsiz halde bulundu.
Mustafa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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