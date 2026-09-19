Ankara Elmadağ\'da el freni çekilmeyen minibüs evin duvarına çarptı, çatlak oluştu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde el freni çekilmemiş bir minibüs duvara çarparak durdu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, minibüsünün el frenini çekmeyi unutan sürücü, evine gittikten sonra yüksek bir sesle dışarı çıktı. Dışarı çıktığında minibüsünün evin duvarına çarptığını gören şahıs, panikle dışarı çıktı. Minibüsün çarptığı evde yaşayan kadının evindeki çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi olaya ilişkin inceleme başlatırken kazada can kaybı olmaması sevindirdi.