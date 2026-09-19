Ankara Elmadağ'da el freni çekilmeyen minibüs evin duvarına çarptı, çatlak oluştu - Son Dakika
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Ankara Elmadağ'da el freni çekilmeyen minibüs evin duvarına çarptı, çatlak oluştu

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Ankara Elmadağ\'da el freni çekilmeyen minibüs evin duvarına çarptı, çatlak oluştu
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde el frenini çekmeyen sürücünün minibüsü, sürücü evine gittikten sonra evin duvarına çarptı. Çarpma sonucu evde yaşayan kadının evinde çatlaklar oluştu; olayda can kaybı yaşanmazken polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde el freni çekilmemiş bir minibüs duvara çarparak durdu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, minibüsünün el frenini çekmeyi unutan sürücü, evine gittikten sonra yüksek bir sesle dışarı çıktı. Dışarı çıktığında minibüsünün evin duvarına çarptığını gören şahıs, panikle dışarı çıktı. Minibüsün çarptığı evde yaşayan kadının evindeki çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi olaya ilişkin inceleme başlatırken kazada can kaybı olmaması sevindirdi.

Kaynak: İHA
GüvenlikOtomobilİnceleme3. SayfaElmadağAnkaraGüncelPolisKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Elmadağ'da el freni çekilmeyen minibüs evin duvarına çarptı, çatlak oluştu - Son Dakika
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