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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark'ta şüpheli paket uygulaması yapacak - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark'ta şüpheli paket uygulaması yapacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alarak, bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Vatandaşların paniğe kapılmaması önemle vurgulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark\'ta şüpheli paket uygulaması yapacak
03.01.2024 - 21:16,  Güncelleme: 21:17
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark'ta şüpheli paket uygulaması yapacak - Son Dakika


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