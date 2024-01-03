Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark\'ta şüpheli paket uygulaması yapacak

19:58 • •
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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