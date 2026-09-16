Ankara Emniyeti okul çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Ankara'da yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülüyor. Emniyet ekipleri okul giriş çıkışları, park ve bahçeler, servis araçları ile öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergahlarda denetim yapıyor.
Ankara'da yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülüyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okullarımızın çevresinde gözümüz hep açık. Ekiplerimizce okul giriş ve çıkışları ile çevresinde, park ve bahçelerde, umuma açık alanlarda, servis araçlarında ve öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu güzergahlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevrelerinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" denildi.
Kaynak: İHA
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