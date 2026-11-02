Ankara Gölbaşı\'nda 3 yaşındaki çocuğun darp görüntüleri sonrası anne tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu yakalanan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde sosyal medyada paylaşılan ve küçük yaştaki bir çocuğun bir kadın tarafından darp edildiğini gösteren görüntüler üzerine harekete geçti. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan araştırmada, olayın yaşandığı bölgedeki görüntüler incelenerek şüphelinin olay yerine geldiği ve ayrıldığı araç tespit edildi. Aracın plaka ve tescil bilgilerinden hareketle kimliği belirlenen şüpheli A.M.'nin, darp edilen 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

Mağdur çocuk, gerekli koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.