Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sahte HGS ve kargo SMS\'lerine karşı uyardı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sahte HGS ve kargo SMS'lerine karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sahte HGS ve kargo SMS'leriyle kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımda şüpheli bağlantılara tıklanmaması, şifre ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması istendi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, dijital güvenlik ve dolandırıcılık faaliyetleri hakkında vatandaşlara uyarı paylaşımı yapıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından vatandaşlara dijital mecralar üzerinden, 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz teslim edilemedi' ve 'Hesabınız bloke edilecek' sözleri ile gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulunuldu. Paylaşımda, "Dijital dolandırıcılığa dikkat. Dolandırıcılar, sahte SMS ve internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyor. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şifrelerinizi ve doğrulama kodlarınızı paylaşmayın. İşlemlerinizi yalnızca resmi kanallardan gerçekleştirin. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar" ifadelerine yer verildi.
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