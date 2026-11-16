Ankara İl Jandarma'nın siber devriyesinde 409 siteye erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Ankara İl Jandarma'nın siber devriyesinde 409 siteye erişim engeli getirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı 9-15 Kasım'daki siber devriyesinde 791 adresi inceleyip 409 siteye erişim engeli getirdi. Siteler yasadışı bahis, oltalama ve müstehcen içerikliydi. Sincan, Etimesgut ve Polatlı'da 3 dolandırıcılık olayı da aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen siber devriye operasyonlarında 409 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 9-15 Kasım tarihleri arasında icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 341 yasadışı bahis sitesi, 5 oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan site ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 63 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır. Ayrıca 2026 yılında meydana gelen 'Faili Meçhul Siber Olayları'nın aydınlatılması kapsamında; Sincan, Etimesgut ve Polatlı ilçelerinde 3 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatılmıştır. Bahse konu 3 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkTeknolojiJandarma3. SayfaPolatlıSincanAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara İl Jandarma'nın siber devriyesinde 409 siteye erişim engeli getirildi - Son Dakika
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