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Ankara-İstanbul Yolu Şaşmaz Mevkiinde Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı - Son Dakika
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Ankara-İstanbul Yolu Şaşmaz Mevkiinde Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz mevkiinde dün gece 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara-İstanbul Yolu Şaşmaz Mevkiinde Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı
14.01.2024 - 11:59,
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Ankara- İstanbul yolu Şaşmaz mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz mevkiinden dün gece zincirleme kaza meydana geldi. Yolda hareket halindeki 8 otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara-İstanbul Yolu Şaşmaz Mevkiinde Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı - Son Dakika
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