Ankara-İstanbul Yolu Şaşmaz Mevkiinde Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı

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Ankara- İstanbul yolu Şaşmaz mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz mevkiinden dün gece zincirleme kaza meydana geldi. Yolda hareket halindeki 8 otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
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