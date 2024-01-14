Ankara-İstanbul Yolu Şaşmaz Mevkiinde Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı

Ankara- İstanbul yolu Şaşmaz mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz mevkiinden dün gece zincirleme kaza meydana geldi. Yolda hareket halindeki 8 otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA