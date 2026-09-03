Ankara Kalecik'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.11'de Kalecik merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.74 kilometre olarak ölçüldü.