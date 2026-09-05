Ankara Keçiören’de düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye 149 bin lira ceza kesildi

Ankara'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan üç sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekilirken, ehliyetlerine de el konuldu.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda tehlikeli hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve makas atan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde B.Y., B.K. ve N.K. isimli sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere toplam 149 bin lira ceza kesildi, araçları emniyet otoparkına çekili ve ehliyetlerine de el konuldu.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.