Ankara Keçiören'de suç örgütlerine operasyon, 10 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de suç örgütlerine operasyon, 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki pazar yerinde çıkan silahlı kavgaya yönelik iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Aramalarda 3 ruhsatsız silah ile yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga olayı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu 10 şüpheliye soruşturma başlattı. Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerine önce keşfe geldiği anlaşılan BMW marka araç tespit edildi ve yakalanarak otoparka çektirildi.

3 tabanca, 2 bin hap

Araçtaki 4 şüpheli şahıs tespit edildi ve saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyetince diğer gruptaki şahıslar tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

8 şüpheli tutuklu

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T. olmak üzere 8'i, silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için Kriminal'e gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ankara Keçiören'de suç örgütlerine operasyon, 10 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de suç örgütlerine operasyon, 10 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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