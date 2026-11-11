Ankara Mamak\'ta AVM otoparkındaki araç yangını indirim çadırına sıçradı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVM'nin otopark bölümünde yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Nata Vega AVM'nin açık otopark bölümündeki bir araçta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, açık otoparkın yanındaki indirim çadırına sıçradı. Çadıra sıçrayan yangın hızla büyüdü. Çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmasına geçildiği öğrenildi. Çıkan yangın sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanmaz yaşanmazken, indirim çadırındaki ürünler ise kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.