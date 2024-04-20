Ankara Mamak'ta bir işletmeye kumar operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta bir işletmeye kumar operasyonu düzenlendi

Ankara Mamak\'ta bir işletmeye kumar operasyonu düzenlendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerine yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü 'slot' makinesi ele geçirildi. İş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatılırken, oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.

20.04.2024 10:56
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir işletmeye kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara Emmiyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama ve Kumar Makinelerine' yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, şarj aleti görünümlü 'slot' makinesi ele geçirildi. İş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatılırken, oyun makinesi ve makine içerisinde bulunan para muhafaza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Mamak'ta bir işletmeye kumar operasyonu düzenlendi - Son Dakika

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