Ankara merkezli 14 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 31 kişiden 20'si tutuklandı - Son Dakika
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Ankara merkezli 14 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 31 kişiden 20'si tutuklandı

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Ankara merkezli 14 ilde suç örgütlerine operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı belirtildi. Aralarında Çankaya'da iş yerine uzun namlulu silahla ateş açan Daltonlar Çetesi ile Keçiören'de 1 kişinin yaralanması olayına karışanların bulunduğu belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı açıklandı. Yakalanan kişilerin arasında Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının faillerinden olan Daltonlar Çetesi ve Keçiören'de 1 kişinin silahla yaralanması olayında yer alan kişilerin de olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara merkezli 14 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 31 kişiden 20'si tutuklandı - Son Dakika
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