Ankara merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli olarak farklı illerde düzenlenen DEAŞ finansmanı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. MASAK ve HTS çalışmasında şüpheli işlemler tespit edilen 16 şahıstan 14'ünün yakalandığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın fiinansal yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından TEM Daire Başkanlığı'na; Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı, genellikle Suriye'den koordine edilen Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların, "Almanya'da yaşayan Türk kişiler ve Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı kişilerce toplanarak Suriye'ye aktarıldığı" bilgileri iletildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik TEM Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalarda; hakkında DEAŞ Terör Örgütü adına Terörizmin Finansmanı Faaliyetleri yürüttüğü bilgileri bulunan ve MASAK, HTS çalışması neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 Suriye, 1 Özbekistan Uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 16 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 ve 6415 sayılı kanun madde 4/2 maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlanmış ve 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluGüvenlik3. SayfaAnkaraGüncelTerörSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Güllü’nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam Güllü'nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam
Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak
Thomas Reis’ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
08:13
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sınavlarda yeni dönem başlıyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
07:50
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
07:23
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
07:11
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
07:04
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 08:44:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei