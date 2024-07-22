Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı

Ankara\'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı

Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

22.07.2024 23:57  Güncelleme: 00:01
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangında gökyüzünü dumanlar kapladı.

Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tane tanker, 2 paletli kepçe ile müdaha ediliyor. Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika

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