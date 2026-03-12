Ankara\'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Haymana ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

HAYMANA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ankara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.49'ta merkez üssü Haymana ilçesi olan, 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının yerin 7.74 kilometre derinliğinde yaşandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle Haymanalılar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Ankara'nın yanı sıra Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray'da da hissedildi.