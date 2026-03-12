Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
12.03.2026 17:58  Güncelleme: 18:05
Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem başkentin yanı sıra Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray'da da hissedildi.

Ankara'nın Haymana ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

HAYMANA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ankara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.49'ta merkez üssü Haymana ilçesi olan, 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının yerin 7.74 kilometre derinliğinde yaşandı.

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle Haymanalılar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Ankara'nın yanı sıra Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray'da da hissedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Tulum Murat Tulum:
    Ülkemizin çeşitli yerlerinde bir kaç gündür art arda depremler oluyor, Allah beterinden korusun. 13 1 Yanıtla
  • Yılmaz Yılmaz:
    Allah beterinden korusun 9 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    deprem olmayan şehir kalmadı sanırım Türkiye'de 6 0 Yanıtla
